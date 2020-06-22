Цены на нефть немного уменьшаются

Нефтяные цены сегодня утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющегося беспокойства из-за восстановления спроса, об этом говорят данные торгов.

К 7.57 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,26%, достигая $42,09 за баррель, пишет РИА Новости.

Фьючерсы с поставкой в августе на легкую нефть WTI падали в цене на 0,48%, до $39,66 за баррель. Долгосрочные контракты с поставкой в июле на нефть этой марки дешевели на 0,13%, до $39,7 за баррель.