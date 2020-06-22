"Погожий летний денек" пообещал синоптик в Москве

Теплый летний день с температурой до плюс 24 пообещали синоптики сегодня в Москве, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится скандинавским антициклоном, благодаря чему москвичей ждет погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме", - приводит его слова РИА Новости.

В Москве, уточнил синоптик, ожидается переменная облачность, осадков не будет. Воздух в столице прогреется до плюс 22-24, в Подмосковье будет плюс 20-25.

Синенков добавил, что будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 3‑8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 748 мм ртутного столба.