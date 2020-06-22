В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь ребенка от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как не допустить заражения детей коронавирусом в период отмены ранее введенных ограничений. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В службе посоветовали на прогулке соблюдать социальную дистанцию, желательно не менее 2 м. Необходимо объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, носа и рта, тереть глаза, приучить их всегда мыть руки после прогулок, игр, перед едой и после туалета.

Кроме того, на улице дети контактируют с миром не только руками, но и другими участками тела, так что после тренажеров, катания на горках и т. д. стоит принять душ.

Дети старшего возраста на улице должны носить маску и перчатки, а при занятиях спортом, когда ношение маски затруднено, - сохранять социальную дистанцию.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали не брать детей с собой в магазин или общественные места: это создает ситуацию дополнительного риска инфицирования.