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Взрыв прогремел на автозаправке в Керчи, есть пострадавшие

Взрыв прогремел на автозаправке в Керчи, есть пострадавшие

Взрыв газовоздушной смеси произошел в машине на автозаправочном комплексе Керчи, о ЧП рассказали в ГУ МЧС по республике.

Инцидент случился накануне в 21.52 на улице Горького. "В результате хлопка газовоздушной смеси четыре человека пострадали - две женщины и двое мужчин", - цитирует сообщение спасателей РИА Новости.

У пострадавших диагностированы ожоги различной степени тяжести, они получают помощь.

Причины ЧП пока не установлены.

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