Главная » Новости

Глава Алматинской области заболел COVID-19

Глава Алматинской области заболел COVID-19

Глава Алматинской области Казахстана Амандык Баталов заразился коронавирусом, рассказал его пресс-секретарь Галымурат Жукел.

"К сожалению, последнее ПЦР-обследование на COVID-19 показало положительный результат", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Жукел добавил, что болезнь у Баталова проходит без симптомов. Чиновник будет находиться на самоизоляции и трудиться дистанционно.

Напомним, Амандык Баталов родился в 1952 году, стал акимом Алматинской области в 2014 году.

1240 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!