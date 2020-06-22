Глава Алматинской области заболел COVID-19

Глава Алматинской области Казахстана Амандык Баталов заразился коронавирусом, рассказал его пресс-секретарь Галымурат Жукел.

"К сожалению, последнее ПЦР-обследование на COVID-19 показало положительный результат", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Жукел добавил, что болезнь у Баталова проходит без симптомов. Чиновник будет находиться на самоизоляции и трудиться дистанционно.

Напомним, Амандык Баталов родился в 1952 году, стал акимом Алматинской области в 2014 году.