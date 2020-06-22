Град уничтожил пшеницу, ячмень и виноград в селах Кахети

Сильный град выпал накануне в двух селах Сигнахского муниципалитета (регион Кахети). Об этом пишут грузинские СМИ.

Град шел на протяжении около 20 минут. Он нанес ущерб приусадебным хозяйствам в селах Дзвели Анага и Джугаани, уничтожив садовые и овощные культуры, виноградники, а также посевы пшеницы и ячменя.

Глава муниципалитета Сигнахи Гоги Гогилашвили уточнил, что специалисты оценят ущерб, нанесенный непогодой, пишет Sputnik Грузия.

Град накануне также выпал в муниципалитете Дедоплисцкаро, там тоже идет оценка ущерба.