Около 200 жителей Дагестана вылечили от коронавируса в полевых госпиталях Минобороны

Порядка 200 жителей Дагестана за месяц прошли лечение от COVID‑19 в полевых госпиталях Минобороны РФ, развернутых в Ботлихе и Буйнакске, такое сообщение распространило военное ведомство.

"За один месяц военные врачи пролечили около 200 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению", - цитирует его РИА Новости.

На данный момент еще 45 пациентов остаются на стационарном лечении и получают требующуюся им помощь в инфекционном и госпитальном отделениях. За всеми поступившими на стационарное лечение пациентами наблюдают военные медики.

Кроме того, выездные бригады военных специалистов продолжают вести прием в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах в горных районах республики. В общей сложности специалисты полевых госпиталей военного ведомства, развернутых в Дагестане, во время выездных консультаций приняли порядка 1,3 тыс человек.