"Волга" упала в ущелье в Армении, водитель погиб

Смертельное ДТП случилось на 25-м километре автотрассы Ванадзор-Алаверди накануне днем, сообщение о нем распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о ЧП поступил в службу спасения в 15:32, на место вызова, недалеко от села Дсех, выехал боевой расчет.

Оказалось, что автомобиль "ГАЗ 3110", под управлением мужчины 1993 г.р., съехал с проезжей части и упал в ущелье, пролетев около 4 м.

Водитель скончался на месте трагедии. Детали ДТП устанавливаются.