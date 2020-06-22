Британский диетолог назвала простой продукт, на четверть снижающий риск высокого давления

Употребление одного достаточно распространенного продукта на завтрак может значительно снизить риск развития гипертонии, сообщили изданию Express известный британский диетолог Сара Брюэр.

Она подчеркнула, что йогурт может защитить от высокого кровяного давления благодаря содержащемуся в нем комплексу кальция, магния и калия: эти три вещества обладают антигипертензивным действием.

Брюэр добавила, что некоторые пробиотические бактерии, ферментирующие молоко для создания йогурта, производят вещества, ингибирующие ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) - таким же образом, как и лекарства-ингибиторы.

В целом, по данным диетолога, употребление йогурта не менее пяти раз в неделю может уменьшить риск развития гипертензии почти на 25%, пишет MedikForum.