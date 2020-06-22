Вильфанд призвал не бояться летних заморозков

Россияне могут не бояться повторения заморозков в июле, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В выходные синоптики обещали ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях.

По словам Вильфанда, такого необычного для лета природного явления, как заморозки, больше не повторится, так как температура воздуха в этих районах повышается.

"Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4-6 градусов, но заморозков все-таки не будет. Уже в конце июня почва прогрета настолько, что верхние 60 сантиметров уже теплые. Поэтому даже если будет холодный воздух, то уже теоретически не будет заморозков. Ведь, чтобы были заморозки, воздуху придется охладить и почву, что практически невозможно. Поэтому в середине лета не бывает заморозков", - цитирует научного руководителя Гидрометцентра РИА Новости.

Он уточнил, что необычные заморозки были вызваны совпадением двух факторов: с одной стороны, погода была облачной, часто шли дожди, на территорию пришли северные, холодные воздушные массы, и солнце не прогрело воздух, его лучи также не достигали подстилающей поверхности и не нагревали ее. Ночью же возник разрыв в облаках, произошло идет интенсивное охлаждение подстилающей поверхности, которое и вызвало заморозки.