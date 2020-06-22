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Дожди, грозы и сильный ветер обещают синоптики в понедельник на Кубани

Дожди, грозы и сильный ветер обещают синоптики в понедельник на Кубани

В Краснодарском крае сегодня местами пройдет кратковременный дождь и гроза, об этом говорится в прогнозе опубликованном на сайте Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах региона ожидается также сильный дождь и град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В целом будет дуть ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит 25…30°.

На Черноморском побережье местами выпадет кратковременный дождь, пройдет гроза. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Воздух прогреется до 25…30°.

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