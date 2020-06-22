Болтон: Трамп воспринимает государственные интересы как "небольшой семейный бизнес"

У президента США Дональда Трампа нет долгосрочной стратегии по взаимодействию с Россией и Китаем, он в целом не отличает государственные интересы от своих собственных, заявил в интервью газете The Telegraph бывший советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон.

Он отметил, что провал переговоров Трампа с Северной Кореей привел к тому, что Пхеньян предпочел взорвать здание межкорейского офиса связи, построенное вместе с Сеулом, и продолжить работу над ядерными и ракетными программами.

"И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - пояснил Болтон.

Экс-советник выразил мнение, что президент не видит разницы между собственными и национальными интересами, государственные вопросы он воспринимает как "небольшой семейный бизнес". Поэтому у американского лидера нет единой стратегии, и он может "с легкостью" на следующий день изменить уже принятое решение, считает Болтон.