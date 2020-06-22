Самый низкий показатель смертей от коронавируса с середины апреля зафиксирован в Москве
В Москве за сутки зафиксировано 20 смертельных исходов у пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, рассказали в столичном оперштабе.
Это самое низкое суточное число скончавшихся от COVID-19 в российской столице с 16 апреля, тогда ушли из жизни 14 пациентов.
В общей сложности от коронавируса в Москве скончались на сегодня 3617 человек.
Накануне сообщалось о 32 смертельных исходах.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться