Самый низкий показатель смертей от коронавируса с середины апреля зафиксирован в Москве

В Москве за сутки зафиксировано 20 смертельных исходов у пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, рассказали в столичном оперштабе.

Это самое низкое суточное число скончавшихся от COVID-19 в российской столице с 16 апреля, тогда ушли из жизни 14 пациентов.

В общей сложности от коронавируса в Москве скончались на сегодня 3617 человек.

Накануне сообщалось о 32 смертельных исходах.