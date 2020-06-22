Российская вакцина от коронавируса сможет защищать более двух лет

Созданная совместно с Минобороны РФ вакцина позволит защитить получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.

Гинцбург уточнил, что вакцина вводится дважды. "Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у коронавируса – прим ред) вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени", - сообщил он.

"Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном (усиливающем - прим ред) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период", - добавил он.

Врач отметил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола, передает РИА Новости.