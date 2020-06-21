На Мамаевом кургане зажгли свечи

В Волгограде на Мамаевом кургане в рамках акции "Завтра была война", которую ежегодно проводят сотрудники правоохранительных органов в канун Дня памяти и скорби, зажгли свечи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"Акция проводилась сегодня в 9 раз на Мамаевом кургане", - рассказала она.

По информации полиции, обычно в акции принимают участие несколько тысяч человек, но из-за ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом количество участников было сокращено до несколько сотен. Участники акции после минуты молчания по погибшим возложили цветы к Вечному огню и со свечами поднялись к подножию монумента "Родина-мать зовет!".

Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года, передает РИА Новости.