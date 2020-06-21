Мусульманская община поздравила медиков

Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за помощь духовенству. Об этом сообщается на сайте ДУМ РФ.

"Новый вирус настиг и российское духовенство, затронул муфтиев ряда российских регионов, заболели имамы и сотрудники духовных управлений мусульман. Хвала Аллаху, благодаря вашей помощи и профессиональной работе они выписались из больниц и вновь служат умме. И вновь, как и вы – на передовой. Ведь как и вы – врачи – лекари тел, священнослужители – лекари человеческих душ", - сообщил Гайнутдин.

Он также отметил успешное взаимодействие ДУМ РФ с врачами разных конфессий и "с большим удовлетворением" поприветствовал решение об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского - наград для медицинских работников.

"От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ, всего мусульманского сообщества и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – днем медицинского работника!", - приводит РИА Новости слова муфтия.