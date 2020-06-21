Обзор прессы Кавказа 15 - 21 июня

Газета "Дагестанская правда" информирует, что работы по строительству трех многофункциональных медицинских центров в республике, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов, ведутся с опережением установленных графиков. Общая вместимость модульных госпиталей, планируемых сдать в эксплуатацию уже в июле, составляет 200 койко-мест.

В дальнейшем учреждения будут переданы региону и использованы для укрепления системы здравоохранения Дагестана. Их укомплектуют аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, передвижным гемодиализом и другим современным оборудованием, что позволит дополнительно охватить диагностикой и лечением население в Южном, Северном, Центральном округах и горных районах республики.

Объекты строятся по линии Минобороны РФ. По словам представителя военно-строительного комплекса министерства, объем выполненных работ при строительстве медцентра на 62 койки, строящегося в селении Ботаюрт Хасавюртовского района на текущий момент равен 72%. На объекте задействовано в двух сменах 814 строителей и 42 единицы техники. Строительство новой больницы в Дербенте, тоже на 62 места, ведется круглосуточно. Здесь уже завершена кирпичная кладка перегородок, кровля, благоустраивается прилегающая территория. Близится к завершению и модульный госпиталь на территории Каспийской центральной городской больницы, рассчитанный на 76 коек. Таким образом, в ближайшее время республика обзаведется тремя современными многофункциональными клиниками, которые разгрузят отделения городской больницы, ранее перепрофилированные в стационары для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Как заявил на встрече со студентами и преподавателями Дагестанского государственного медицинского университета глава республики Владимир Васильев, для работы в этих трех суперсовременных медучреждениях, вместе с возведенными ранее двумя мобильными военными госпиталями, которые могут, если понадобится, разгрузить штатные медучреждения, понадобится порядка 450 медработников. Он подчеркнул, что сейчас, в результате самоотверженной работы дагестанских медиков и помощи, которая оказывается по поручению президента РФ, удалось выровнять ситуацию в здравоохранении. На сегодняшний день охват тестирования увеличился в 9 раз – ежедневно проводится более 4000 тестов, значительно сократилось количество летальных исходов. За последнюю неделю число заболевших в сутки уже не превышает 100 человек. Сегодня нет дефицита лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования. Все это, по словам Васильева, позволило возобновить в республике в полном объеме плановую медицинскую помощь по всем направлениям.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора по состоянию на 21 июня в Дагестане коронавирус подтвержден у 7188 жителей. За сутки выявлено 85 случаев. Выздоровели – 4936 человек. Умерли – 348 человек. Обследование на наличие COVID-19 прошли — 140051 человек.

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Кабардино-Балкария в состоянии обеспечить больше половины потребности российского рынка яблок. В этом сегменте республика является бесспорным лидером среди субъектов РФ. За последние пять лет в республике заложено более 20 тыс. га современных садов, половина из которых интенсивного и суперинтенсивного типов. Это почти треть всех площадей в целом по России, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда".

Для справки: интенсивное садоводство предусматривает размещение на одном гектаре от 800 и более деревьев со средней урожайностью 30-40 тонн с гектара. При суперинтенсивной же технологии на одном гектаре размещается от 3200 деревьев и выше, а средняя урожайность составляет от 50 до 70 тонн.

Как рассказал первый зампредседателя правительства республики Сергей Говоров, в последние два года садоводы КБР стали делать акцент на закладку новых садов мощностью не менее 1250 саженцев на гектар, а наиболее продвинутые агробизнесмены освоили технологию размещения на каждом гектаре от 4000 деревьев и более. В КБР налажено собственное производство посадочного материала в требуемых объемах, шпалерных бетонных столбов, противоградовой сетки и иных сопутствующих атрибутов интенсивного садоводства. Практически во всех суперинтенсивных садах внедрено капельное орошение на уровне лучших мировых стандартов. "В республике продолжается закладка новых садов, и если нам удастся довести площади современных садов до 30 тыс. га, то садоводы региона имеют все шансы к 2024 году довести производство яблок до одного миллиона тонн. Это более половины потребностей отечественного рынка", - отметил Говоров.

В Кабардино-Балкарии построены и введены в эксплуатацию современные плодохранилища суммарной мощностью до 150 тыс. тонн единовременного хранения, холодильное оборудование позволяет хранить яблоки до восьми месяцев при минимальном отходе на выходе не более 3%. Практически все объекты хранения дополнены современными сортировочно-упаковочными мини-комбинатами и цехами. Все это делает яблоко, выращенное в КБР, национальным брендом. В планах садоводов региона к 2024 году довести базу хранения яблок до 500 тыс. тонн единовременного хранения.

Уровень потребления товарных яблок по Кабардино-Балкарии – порядка 50 кг на человека в год, что более чем в 10 раз выше общероссийских показателей и в 9 раз больше, чем в США и странах ЕС. Емкость рынка и качество яблок в КБР уже сегодня позволяют поставлять продукцию садоводов региона в страны Персидского залива, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, а также в страны ближнего зарубежья, говорится в статье.

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В Чечне растет поголовье крупного рогатого скота (КРС), овец и коз, в также производство мяса скота и птицы на убой. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств за последние 5 лет выросло на 4,6% и составило на 1 января 2020 года порядка 254 тыс. голов. Чуть больше, 254,6 тысяч, составило поголовье овец и коз, продемонстрировав рост 11,1%. Поголовье птицы выросло на 15,1% по сравнению с 2014 годом и составило около 1271 тыс. голов. Устойчивый рост наблюдается и производстве молока. С 2014 года по 2020 год производство молока выросло на 10,6% и составило 290,7 тыс. тонн. Такие цифры привел в интервью местной газете "Вести республики" заместитель министра сельского хозяйства ЧР Иса Усманов.

Он отметил, что этому способствовала значительная работа на всех уровнях в рамках отраслевой подпрограммы "Развитие отраслей АПК, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия". С целью развития отрасли животноводства в целом и в частности приоритетных направлений малых и средних хозяйств, в ЧР разработаны "Стратегия развития овцеводства до 2025 года с направлениями шерстного и мясошерстного производства"; "Региональная программа развития сельского хозяйства ЧР до 2025 года", в рамках которой предусмотрено за счет прироста поголовья КРС и МРС обеспечить население региона мясом и молоком за счет собственного производства; разработана дорожная карта по развитию пчеловодства; строятся и модернизируются молочные комплексы и животноводческие фермы.

В 2016–2017 годах были реализованы проекты строительства ферм на 2600 голов коров молочного направления, что позволило добиться производства молока ежегодно более 20 тыс. тонн и создать более 200 рабочих мест вместо планируемых 117 мест. В 2018 году реализованы четыре инвестиционных проекта на 800 голов, благодаря чему в республике осуществляется дополнительное производство молока до 5200 тонн в год. За счет вновь вводимых молочных комплексов и животноводческих ферм и модернизации ранее построенных, с 2015 года по 2020 год производство молока в хозяйствах республики увеличилось с 11,9 тыс. тонн до 45,4 тыс. тонн, поголовье КРС выросло с 43,9 тыс. до 60,3 тыс. голов. В настоящее время в рамках государственной программы развития СКФО, подпрограммы "Социально-экономическое развитие ЧР на 2016–2025 годы" реализуется инвестиционный проект строительства второй очереди молочного кластера на 1200 дойных коров с годовым объемом производства молока 10700 тонн, с созданием 70 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию на полную проектную мощность планируется в конце 2021 года. В рамках Стратегии к концу 2025 года планируется создание 1–2 племенных репродуктора с возможностью в дальнейшем племенной продажи в пределах 10–20 тыс. голов. С 2012 года оказана финансовая помощь на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 407,4 млн рублей; на развитие начинающих фермеров – 1060,4 млн рублей.

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В Южной Осетии под председательством президента страны Анатолия Бибилова обсудили ход реализации российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО. Газета "Южная Осетия" напоминает, что в 2020 году Инвестпрограмма включает 21 объект. Это реконструкция водозаборного сооружения водовода Ванат – Цхинвал, строительство третьего этапа автомобильной дороги Гуфта – Квайса, гостиницы "Ирыстон", здания средней школы, мемориального комплекса, фонтана на Театральной площади в Цхинвале, строительство трех 75-квартирных, двух 18-квартирных жилых домов и ряда других объектов. Предусмотрено также проведение двух мероприятий по обследованию трассы Цхинвал – Рук и Зонкарской плотины. Согласно информации министра строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуарда Дзагоева, в настоящее время работы ведутся на 10 объектах: автомобильная дорога Гуфта – Квайса, 6 столичных улиц, два 18-квартирных дома в Дзау и строительство школы №3 в Цхинвале.

Президент подчеркнул, что из-за ограничительных мер и обстановки, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции, было упущено много времени, однако Инвестпрограмма на 2020 год должна быть реализована в полном объеме. "Конечно, будет тяжело, потому что до конца года осталось мало времени. Эти сроки накладывают на нас большую ответственность в связи с выполнением тех задач, которые стоят перед нами. Настало время, когда должен быть жесткий контроль и по выполнению, и по качеству работ, и по графикам", – отметил Бибилов. Он поручил председателю правительства Эрику Пухаеву привлечь дополнительные силы и устранить все возникающие проблемы с поставками строительных материалов.

Портал "Спутник-Южная Осетия" сообщил, что в республику приехал специализированный отряд строителей из России в количестве 21 человека для работы на объектах Инвестпрограммы, реализуемыми строительной фирмой "СТМ-Юг". В частности, специалисты будут заняты на строительстве многоквартирных домов и реконструкции водозаборного сооружения водовода Ванат – Цхинвал.

В соответствии с мерами безопасности, строители должны пройти двухнедельный карантин. В Южной Осетии действует запрет на пересечение границы с Россией без особого разрешения с 5 апреля по 30 июня, в связи с угрозой распространения коронавируса. Все прибывающие в республику граждане помещаются на двухнедельный карантин, во время которого они проходят обязательное тестирование на COVID-19.

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Как сообщает газета "Республика Абхазия", председатель абхазского Пенсионного фонда Денис Гулария проинформировал премьер-министра республики Александра Анкваба о предстоящих сложностях в выплате пенсий и пособий из-за снижения темпов пополнения бюджета фонда и возможных, в связи с этим, изменениях сроков выплат пенсий в июне и в последующих месяцах. "При ежемесячной потребности фонда для осуществления социальных обязательств перед пенсионерами и получателями прочих социальных выплат в 91 млн рублей. сегодня на счету фонда 8,4 млн рублей. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчетных организаций, так и от государственных учреждений", – пояснил председатель фонда.

Гулария отметил, что на счет фонда за 5 месяцев текущего года поступило 260,6 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2019 года объем поступивших средств составил на 2 млн больше. При этом месячная потребность в 2020 году увеличилась на 20 млн рублей в месяц меньше в связи с увеличением сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий. Ведется работа по взысканию задолженностей. Всего получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 тыс. граждан – получатели пенсии по возрасту. По сообщению Гулария, Пенсионный фонд вместе с Минфином и Национальным банком Абхазии пересмотрит график начисления пенсий. По предварительным данным, выплаты пенсий будут осуществляться с 25 числа каждого месяца, а не 18, как это было раньше. Глава правительства поручил Фонду контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств.