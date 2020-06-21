В Москве скоро стартует круизная речная навигация

В последние выходные июня с задержкой в два месяца в Москве стартуют речные круизы, - сообщил председатель совета директоров круизной компании "Созвездие" Александр Соснин.

"Мы всегда начинали навигацию в конце апреля, иногда даже во льдах, потому что водохранилища очищались в разное время. В этом году не вышли ни в апреле, ни в мае. Теперь планируем первый рейс из Москвы 26 июня, это короткий круиз выходного дня Москва - Тверь - Москва на теплоходе "Александр Бенуа". В Москве несколько компаний открывают навигацию 28-29 июня, но мы первыми, волнуемся. Теплоходы все наши подготовлены, сданы регистры", - рассказал он, передает "Интерфакс".

В компании не обсуждали повышение цен на круизы как на 2020 год, так и на 2021-й. "Затраты дополнительные у нас будут однозначно, но в цену билетов мы их не конвертируем. Нам сейчас главное начать работать", - поведал Соснин.

Директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева подчеркнула, что навигация 2020 года будет необычной из-за строгих требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, а Александр Соснин добавил, что пассажирам круизов в этом году будет даже комфортнее из-за требований Роспотребнадзора по соблюдению дистанции. Так, для экскурсий компания будет заказывать больше автобусов, а столы в ресторанах будут стоять дальше друг от друга. Единственное неудобство может быть связано с тем, что питание будет организовано в две смены вместо одной.