Часть трассы "Кавказ" в Кабардино-Балкарии станет шире на две полосы

Дорожные строители Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2021 года отремонтируют участок трассы "Кавказ" протяженностью 14 км и расширят его до четырех полос, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ"

"К концу 2021 года ФКУ Упрдор "Кавказ" завершит капитальный ремонт в селениях Старый Черек и Аргудан с 468 по 482 км трассы. ...Ширина проезжей части составит 14 м, а каждой полосы движения - по 3,5 м", - сообщили в пресс-службе, отметив, что двухполосный участок уже не справлялся с интенсивностью движения, передает ТАСС.

В ходе капремонта специалисты расширят земляное полотно и устроят дорожную одежду. Вне населенных пунктов обочины укрепят на ширину 2,5 м по обе стороны дороги. Кроме того, для отвода воды переустроят 21 водопропускную трубу.

Также будут ликвидированы один очаг аварийности и два потенциальных места концентрации ДТП, - уточнили в пресс-службе. В целях обеспечения безопасности движения на трассе устроят 2,7 км краевого барьерного ограждения и более 9 км бортовых камней, а также нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.

"Доведение федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" до четырехполосного движения с необходимой пропускной способностью - одна из главных задач Росавтодора. Так, по окончании работ на трех участках общей протяженностью 37 км, 101 км, что составляет более 65%, Р-217 на территории Кабардино-Балкарии будет с четырьмя полосами", - отметил начальник ФКУ Упрдор "Кавказ" Руслан Лечхаджиев.