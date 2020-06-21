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В Азербайджане сотрудник банка погиб, спасая утопающих детей

В Азербайджане сотрудник банка погиб, спасая утопающих детей

В Азербайджане накануне на одном из пляжей Апшерона трагически погиб сотрудник Халк Банка, директор филиала "Мяркяз" Юсиф Мамедов.

В банке сообщили, что Юсиф, отдыхавший со своей семьей и друзьями, погиб, спасая тонувших в море детей. Оставленные без присмотра родителей дети зашли слишком далеко от берега и начали тонуть.

По словам очевидцев, Юсиф, бросившись на помощь, доплыл до детей, спас их, однако сам спастись не смог, так как потерял слишком много сил.
В банке рассказали, что Юсиф был очень отзывчивым человеком, добрым другом, примерным семьянином и высококвалифицированным специалистом, профессионалом своего дела.

Сегодня Юсифа Мамедова похоронили в родном Имишли. У него остались жена и двое малолетних детей, сообщает baku.news.

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Вестник Кавказа

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