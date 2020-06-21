От коронавируса излечились 100 российских военных

За минувшие сутки в России от коронавируса излечились 100 военнослужащих, общее число излечившихся составило 5,7 тыс. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5726 человек", - сообщили в оборонном ведомстве.

По состоянию на 21 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1494 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 256 военных.

Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 632, передает РИА Новости.