Лукашенко не выдержал и вернулся к своему стилю

Президента Белоруссии Александра Лукашенко хватило изображать собственную трансформацию политика ровно до того времени, как у него появился серьезный соперник на предстоящих президентских выборах. Конечно, признаки трансформации Лукашенко-политика возникли не на ровном месте. Они, вследствие разлада отношений с Москвой, были в определенной степени вынужденными. Поняв, что союзные отношения с Россией не носят бесконечно бездонный характер, и не могут быть сродни "одностороннему движению", а за лояльность Москвы по всем вопросам, хоть чем-то серьезным пора отплатить, белорусский лидер затеял традиционный в таких случаях "уход" на Запад.

Но качели на этот раз не удались. Как раз в момент изображения готовящейся демократизации с демонстрацией обиды на Россию на фоне пандемии и зарождающейся нефтяной дружбы с США, подогнавшей для Минска нефтеналивной танкер, о президентских амбициях объявил бывший банкир и весьма состоятельный человек Виктор Бабарико. Лукашенко поначалу и бровью не повел. Но взятая пауза вместо тишины перешла в нехороший звон. Президент к неудовольствию своему обнаружил, что заметная часть общества готова проголосовать за Бабарико. Заметная настолько, что закамуфлировать свою неудачу под успех будет крайне тяжело.

Союзная Россия тоже молчала, с интересом посматривая на события, разворачивающиеся в Белоруссии. Молчал и Запад, лед в отношениях с которым подтаял. А команда Бабарико вместо необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей с рекордно сжатые сроки представила в три с половиной раза больше. А потом объявила, что подписей граждан Белоруссии собрано на самом деле под миллион.

Ощутив реальную опасность, власть вспомнила об испытанном способе. Против Бабарико было открыто уголовное дело, а сам он отправлен в предварительное заключение. Задержан и его сын Эдуард. Еще раньше - блогер Сергей Тихановский, то ли обеспечивавший избирательную кампанию своей жены, то ли сам готовый стартовать. Плюс несколько персон менее заметных. Сегодня в Белоруссии, по утверждению правозащитников, свободы по политическим признакам лишены 16 человек.

С требованиями освободить всех и создать равные условия всем возможным участникам президентских выборов выступили и местные активисты, ОБСЕ и западные институты. Минск пока не слышит, и с конца недели по всей стране начались молчаливые акции протеста.

Многочисленную акцию в Минске власти "проглотили". Но когда вслед за столицей в защиту Виктора Бабарико выступили Гродно и Брест, Лида и Барановичи, Могилев и Бобруйск, власти вспомнили о кнуте. На многочисленных съемках, выложенных в сеть, хорошо видно, что с митингующими не церемонились. Сами они после дачи показаний в околотках жаловались на грубое обращение вплоть до избиений и пытку жаждой. Крепко досталось и журналистам – 15 задержаний, а команду "Радио Свобода" взяли по ходу прямого эфира.

Наблюдатели единогласно признают, что такого сильного и опасного соперника, как Бабарико, у Лукашенко никогда не было. Судя по всему, такой жесткой избирательной кампании в Белоруссии тоже не бывало. Обычно Лукашенко давал "пошалить" соперникам, как правило, напоминающим бутафорных, а прижимал их, напоминая допущенные ими вольности, уже после подсчета голосов, свидетельствовавших о его победе. Смена тактики, когда зажимать соперников стали сейчас, по сути, задолго до голосования, говорит об опасениях властей.

Адвокаты Бабарико, ссылаясь на подписку о неразглашении материалов дела, утверждают при этом, что обвинения предъявлены ему абсурдные и смехотворные. "Он совершенно не виновен. Здоров. Настроен на победу", - заявил один из них.

Однако обвинения в адрес Бабарико звучат серьезные. Дело его для расследования передано в КГБ ввиду того, что, согласно формулировке прокуратуры, "преступные действия экс-банкира создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии как в финансовой, так и иных сферах".

Наконец, сам Лукашенко объявил, что власть отдавать не намерен и в случае чего не остановится ни перед чем. "Я пока прошу и предупреждаю… не заставляйте идти на какие-то меры реагирования. На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - предупредил Лукашенко, похоже, окончательно приравнявший успешность белорусского государства к личной власти.