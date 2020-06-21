В Подмосковье дети попали под поезд

В Московской области на станции Расторгуево мальчик и девочка попали под колеса электрички, следовавшей по маршруту Москва (Павелецкая) – Ожерелье. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

В результате трагедии мальчик погиб, девочка была госпитализирована.

"В 18:00 мск поступила информация о том, что мальчик 2008 года рождения и девочка 2007 года рождения сбиты электропоездом Москва - Ожерелье на станции Расторгуево. Мальчик погиб, девочка госпитализирована", - приводит РИА Новости сообщение транспортной полиции.