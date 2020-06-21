Первая университетская клиника Тбилиси возвращается к нормальному режиму работы

Первая университетская клиника Тбилиси с 1 июля после почти четырехмесячного перерыва начнет принимать всех пациентов, заявил директор клиники Леван Ратиани.

До сих пор клиника была одной из четырех больниц в грузинской столице, которые с марта принимали пациентов с коронавирусом.

"Уже неделя, как все пациенты, инфицированные коронавирусом и лечащиеся в клинике, выздоровели. До конца месяца мы будем работать как клиника для заразившихся коронавирусом, а с 1 июля вернемся в обычный режим работы", - сообщил он.

В начале пандемии коронавируса клиника принимала очень тяжелых пациентов, за период первой волны в ней проходили лечение до 200 инфицированных.

На сегодняшний день в Грузии выявлено 898 случаев инфицирования. 752 пациента уже выздоровели, 14 скончались, передает Спутник-Грузия.