Опрос: после пандемии россияне хотят отдыхать в Сочи, Крыму и Минеральных водах

Специалисты онлайн-сервиса Biletix выяснили, как пандемия коронавируса повлияла на желание туристов путешествовать.

Эксперты провели исследование среди 2 тыс пользователей и выяснили, что 87% намерены возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом две трети (65%) из них готовы отправиться в отпуск, каждый пятый хотел бы навестить родных и близких, а 7% - планируют отправиться в командировку.

"Восстановление спроса на путешествия растет опережающими наши прогнозы темпами/ Объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25% от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов – до 23%. При этом мы прогнозировали восстановление до 50% от прошлогодних показателей только к концу года", - сообщил глава компании Игорь Константинов. –

В материалах опроса сообщается, что пандемия оказала небольшое влияние на формат предполагаемых путешествий. В частности, 80% респондентов сказали, что не намерены сокращать продолжительность поездки, а 90% туристов в качестве наиболее комфортного транспорта выбрали бы самолет.

Самыми популярными направлениями для поездок во вторую половину года у клиентов сервиса стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.