В Израиле коронавирусом заразился еще 101 человек

В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 101 и составило 20 734, один пациент скончался. Общее число смертей, таким образом, увеличилось до 306, сообщили в Минздраве страны.

Согласно данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4743 человека, 40 из них находятся в тяжелом состоянии, 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 685 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин, передает РИА Новости.