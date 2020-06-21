Дагестан накормит Москву персиками и абрикосами

Власти Дагестана намерены поставлять в магазины Москвы персики и абрикосы, об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

В пятницу 19 июня замглавы ведомства Эмин Шайхгасанов посетил Ботлихский район, там, совместно с и. о. главы района Русланом Гамзатовым, он провел совещание с руководителями органов управления АПК горной зоны Дагестана. На встрече обсуждались вопросы сбыта абрикосов и персиков, а также возможностей для переработки плодоовощного сырья.

На совещании Шайхгасанов заявил о необходимости изучить ситуацию и выяснить перспективы урожая абрикосов и персиков в этом году.

"Традиционно, первые абрикос и персик пойдут в торговые сети, по этой части у нас есть уже заявки из города Москвы. Однако и наши перерабатывающие предприятия готовы закупать сырье в больших объемах", - приводит слова замминистра "РИА Дагестан".