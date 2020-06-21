Махачкалинский сквер назовут в честь боровшихся с коронавирусом врачей

В Махачкале один из строящихся скверов назовут в честь медработников, которые боролись с коронавирусом, сообщил мэр дагестанской столицы Салман Дадаев.

"Эпидемия закончится, но в нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой - врачи, медсестры и другие работники здравоохранения, в том числе и отдавшие свои жизни", - сообщил он.

По его словам, в сквере в память о каждом погибшем будут высажены деревья.

В пресс-службе мэрии Махачкалы уточнили, что на территории сквера, который строится по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", будут высажены "именные деревья в память о медработниках республики, погибших в период пандемии коронавирусной инфекции".

Сдача объекта планируется на осень. По замыслу инициаторов, сквер должен стать не только местом отдыха жителей микрорайона, но и "уголком памяти", а также площадкой для проведения мероприятий и встреч медицинских работников.