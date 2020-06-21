PepsiCo приостановила производство на заводе в Пекине из-за коронавируса

Компания PepsiCo приостановила производство на одном из заводов в Пекине после обнаружения на предприятии случая заражения COVID-19, сообщила директор отдела по административным вопросам компании PepsiCo Greater China Region Фань Чжиминь.

"После того как мы обнаружили на нашем филиале завода в районе Дасин случай заражения коронавирусной инфекцией, связанный с рынком "Синьфади", мы сразу же запустили механизм экстренного реагирования, приостановили производство, провели дезинфекцию помещения, изолировали сотрудников, а также приняли меры по раздельному хранению товара", - сообщила она на пресс-конференции.

Она уточнила, что этот случай был зарегистрирован 15 июня, а к 20 июня компания отправила на централизованный карантин 480 сотрудников, несмотря на то, что анализы на коронавирус у них были отрицательные, передает РИА Новости.