У депутата иранского парламента выявили коронавирус

Депутат парламента Ирана (меджлис) нового созыва Мохаммад Мехди Захеди заразился коронавирусом Covid-19.

Он был госпитализирован 20 июня в одну из тегеранских больниц, его состояние улучшается, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Напомним, избранный по итогам февральских выборов парламент впервые собрался 27 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,8 млн, из них более 464 тыс человек скончались. В Иране выявлено 204 952 случая заражения Covid-19.