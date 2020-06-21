Главная » Новости

В Великобритании от коронавируса скончались еще 43 человека

В Великобритании от коронавируса скончались еще 43 человека

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки возросло на 43, всего от болезни скончались 42 632 человека, сообщает Минздрав страны.

Количество выявленных заболевших увеличилось на 1221, до 304 331.

При этом днем ранее число умерших увеличилось на 128, заболевших - на 1295.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 млн случаев заражения, свыше 445 тыс человек скончались, передает РИА Новости.

300 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!