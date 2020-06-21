В Великобритании от коронавируса скончались еще 43 человека

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки возросло на 43, всего от болезни скончались 42 632 человека, сообщает Минздрав страны.

Количество выявленных заболевших увеличилось на 1221, до 304 331.

При этом днем ранее число умерших увеличилось на 128, заболевших - на 1295.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 млн случаев заражения, свыше 445 тыс человек скончались, передает РИА Новости.