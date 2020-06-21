Путин: политическая система должна иметь много точек опоры

Президент России Владимир Путин заявил, что политическая система страны не должна опираться только на главу государства, а должна иметь много точек опор и развиваться вместе с обществом.

"Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", - отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что именно этим обусловлены поправки в Конституцию. "Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции. Да, может быть, не все можно сформулировать в основном законе. Но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и по возможности отразить это в основном законе - чрезвычайно важная вещь", - приводит РИА Новости слова Путина.