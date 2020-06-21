ЛАГ обсудит ситуацию в Ливии

Завтра Лига арабских государств (ЛАГ) проведет заседание международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.

В ЛАГ сообщили, что заседание пройдет на уровне высокопоставленных лиц и организовано при координации с миссией ООН по поддержке Ливии (UNSMIL). "Это третье заседание комитета по контролю с момента запуска работы в ходе встречи министров, проведенной участниками Берлинского процесса 16 февраля в Мюнхене", - сообщили в ЛАГ.

В рамках встречи будут обсуждаться нынешняя ситуация в сфере безопасности и военная обстановка, в частности эскалация вокруг ливийского города Сирт.

Заседание состоится в формате видеоконференции, передает РИА Новости.