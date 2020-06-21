Гамкрелидзе: коронавирус в основном попадает в Грузию из-за рубежа

Глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что из восьми новых случаев заражения коронавирусом шесть были завезены из-за рубежа.

"Клиническое состояние новых пациентов удовлетворительное. Источник инфекции во всех новых случаях был установлен. На сегодняшний день в стране 906 подтвержденных случаев. Восемь новых случаев были подтверждены сегодня, два из которых являются контактами ранее подтвержденных случаев, и шесть - импортированные случаи из разных стран", - уточнил он

Гамкрелидзе призвал граждан страны к соблюдению основных рекомендаций по профилактике коронавируса.

"Тот факт, что у нас ежедневно единичные случаи, не дает нам повода успокоиться", - приводит Спутник-Грузия слова Гамкрелидзе.