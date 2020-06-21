Парламент Ирана потребовал приостановления проверок МАГАТЭ

Депутаты иранского парламента потребовали от кабмина приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в республике. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Уточняется, что к правительству обратилось около 240 депутатов, которые попросили приостановить выполнение Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

"Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим "оффлайн" проверки", - отмечается в обращении иранских депутатов.

В пресс-службе парламента Ирана уточнили, что соответствующее обращение сделано в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, направленную против Тегерана, передает РИА Новости.

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.