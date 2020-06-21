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Путин: российские власти пытаются снизить коррупцию до минимума

Путин: российские власти пытаются снизить коррупцию до минимума

Российские власти предпринимают все возможные шаги для того, чтобы свести до минимальных значений уровень коррупции в стране, завил президент Владимир Путин.

Он отметил, что выявляемость преступлений коррупционной направленности стала лучше.

"Количество антикоррупционных дел, которое увеличивается, говорит не о том, что их (преступлений) стало больше, выявляемость стала лучше. Вопрос в уровне этой коррупции. Мы делаем все, чтобы снизить ее до минимальных значений", - приводит РИА Новости слова российского лидера.

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Вестник Кавказа

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