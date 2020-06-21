Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии сведений о ядерной программе

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил иранскую сторону во лжи в отношении международного сообщества, чтобы иметь возможность создать ядерное оружие.

Он добавил, что теперь это стало ясно и МАГАТЭ.

"Иран продолжает лгать международному сообществу, чтобы получить ядерное оружие. Сегодня даже МАГАТЭ понимает это", - заявил Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров, добавив, что отчет МАГАТЭ "говорит сам за себя".

По его словам, эти организации теперь понимают опасения Израиля, передает РИА Новости.