Турция перебросила дополнительные силы спецназа на север Ирака

Анкара сообщила о том, что направила дополнительные силы на север Ирака, где турецкая армия проводит операцию "Коготь тигра", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщили в Минобороны Турции.

Ведомство также опубликовало видео подготовки бойцов. О числе переброшенных в Ирак спецназовцев не сообщается.

В понедельник оборонное ведомство заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель РПК. Во вторник турецкая армия приступила к наземной операции с участием артиллерии и спецназа, передает РИА Новости.