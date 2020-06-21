Суд оставил Царукяна на свободе

В Ереване суд отклонил арест главы армянкой оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которому инкриминируется подкуп избирателей на парламентских выборах 2017 года. Об этом сообщил адвокат политика Ерем Саркисян.

"Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашел в себе силы и встал выше политических процессов", - приводит РИА Новости слова адвоката Царукяна.

Напомним, во вторник парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Оппозиционера хотят привлечь по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". При этом в генпрокуратуре заявили, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года.

Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По словам депутата, основная проблема заключается в том, что в составе правительства нет опытных людей.

Сам Царукян называет действия правоохранителей политическим преследованием.