Путин рассказал, как изменилась России за 20 лет

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что 20 лет назад страна стояла у опасной черты возможного развала.

"20 лет назад - мы все хорошо об этом знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно - страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала, экономика была в тяжелом состоянии, безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности", - поведал он.

Глава государства также отметил, что инфляция в 1990-е - начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. "Наши резервы составляли 9,5-12 млрд, а долг - 124-145 млрд", - сообщил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что в то время было "очень тяжело" и людям". И сейчас, не просто, конечно, но… тогда даже военным не платили, не выплачивали денежное довольствие и пенсии задерживали месяцами, зарплату не платили годами. Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет", - сказал Путин.

По его словам, сейчас Россия стала практически другой страной. "Мы восстановили нашу военную, вооруженную составляющую. Россия заняла достойное ее место в международных делах", - подытожил глава государства.