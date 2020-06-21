Жителям Кубани пообещали жару

На следующей неделе в Краснодарском крае ожидается жаркая погода. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в Краснодаре будет небольшой дождь, воздух прогреется до +28 градусов. В оставшиеся дни недели осадков синоптики не прогнозируют, температура в среднем составит около 31 градуса тепла, передает KrasnodarMedia.

В Анапе всю неделю ясная погода с переменной облачностью. В среднем температура воздуха на составит 26-28. В Геленджике до 27 в среднем всю неделю, осадков на курорте синоптики не прогнозируют.

В Сочи в понедельник ожидаются небольшие осадки. Со вторника на курорте прогнозируется "бархатная погода", до +27 градусов.