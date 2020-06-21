Собянин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил на своей странице "Вконтакте" медицинских работников с профессиональным праздником.

"С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты - все медицинские работники! Спасибо за тысячи спасенных жизней", - сказал градоначальник.

По его словам, в самый сложный период для здравоохранения за многие последние годы врачи проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества. "Низкий вам поклон. Счастья вам, заслуженного уважения, удачи и, конечно же, здоровья. С вашим профессиональным праздником!" - подытожил Собянин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,8 млн, из них более 464 тыс человек скончались. В России выявлено 584 680 случая заражения Covid-19.