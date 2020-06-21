Кадыров рассказал о результате теста на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдал тест на антитела к коронавирусу.

"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", - написал руководитель республики на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, в конце мая ряд СМИ сообщили, что у Кадырова выявлен Covid-19, он находится в больнице в Москве. В региональном оперштабе по противодействию коронавирусу опровергли эту информацию, позднее это же сделал сам глава Чечни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,8 млн, из них более 464 тыс человек скончались. В России выявлено 584 680 случая заражения Covid-19.