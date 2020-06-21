Главврач "Коммунарки" Денис Проценко получил звание Героя Труда за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин присудил государственные награды медикам за вклад в борьбу с коронавирусом Covid-19. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В частности, за особые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусом, звание Герой Труда присвоено главврачу московской горбольницы номер 40 Денису Проценко. Также звание получили главврач петербургской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач нижегородской клинической больницы № 29 Юлия Гаревская, врач калининградского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Коваль и главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,8 млн, из них более 464 тыс человек скончались. В России выявлено 584 680 случая заражения Covid-19.