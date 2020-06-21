РФС перенес матч "Краснодара" и "Динамо" из-за коронавируса

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура между "Краснодаром" и "Динамо" с 21 июня на 19 июля.

Решение было принято на основании обращения Российской Премьер-Лиги (РПЛ), оба клуба дали согласие на перенос игры.

Ранее "Динамо" подтвердило заболевание у трех футболистов - Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски. Они отправлены на 14-дневный карантин под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал со вчерашнего дня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.

Напомним, ранее "Ростов" играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001-2004 годов рождения, поскольку основной состав был на карантине из коронавируса у шести игроков. "Сочи" отказался переносить встречу.