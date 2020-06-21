Путин рассказал об успехах России в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что властям в целом удалось защитить граждан от коронавируса Covid-19.

"Безусловно. По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших, к сожалению, я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, это один из самых низких показателей в мире", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".

"Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, - защитить граждан России от этой инфекции", - цитирует его РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,8 млн, из них более 464 тыс человек скончались. В России выявлено 584 680 случая заражения Covid-19.