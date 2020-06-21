Гусеничная "скорая" поможет туристам на зимних курортах Грузии

Автомобиль "скорой" на гусеничном ходу будет оказывать помощь туристам на горнолыжных курортах Грузии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава страны.

Необычная машина была создана на базе медицинской Toyota Land Cruiser. Она способна преодолевать болота, снежные сугробы, бездорожье и крутые подъемы.

Попробовать гусеничную "скорую" в деле этой зимой планируют на курорте Годердзи в Аджарии.

"Благодаря спецмашине неотложной помощи качество медицинского обслуживания, предоставляемого отдыхающим, еще более улучшится", - цитирует сообщение Минздрава "Новости-Грузия".