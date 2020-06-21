Путин допустил участие в президентских выборах в случае принятия поправок

Президент России Владимир Путин сообщил, что он не исключает возможности баллотироваться на пост главы государства в случае принятия поправок в Конституцию.

"Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", - сказал он интервью телеканалу "Россия 1".

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако затем отложено из-за распространения коронавируса Covid-19 в стране. В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение шести дней, предшествующих основному дню голосования .