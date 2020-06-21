Коронавирусом в Грузии заразились более 900 человек

За минувшие сутки в Грузии зарегистрировали 8 пациентов с подтвержденным коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в сообщении на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных по всей стране составляет 906 человек. Среди них выздоровел 755 человек, умерли - 14.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,8 млн, из них более 464 тыс человек скончались.