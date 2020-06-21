В Турции начнут штрафовать за отсутствие масок

Власти Турции на фоне распространения коронавируса Covid-19 приняли решение ввести штрафы для граждан, которые не носят маски.

Согласно информации, с 22 июня ношение масок будет обязательным во всех провинциях страны, пишут турецкие СМИ.

Так, в 48 провинциях ношение масок будет обязательным во всех местах, а в 33 провинциях - в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе и других местах, где наблюдается скопление людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 8,8 млн, из них более 464 тыс человек скончались. В Турции выявлено 186 493 случая заражения Covid-19.